Dominikanin nakręcił film o wstępowaniu do zakonu. Wybierz się na spotkanie z nim

„Nowicjusz” to dokument o grupie młodych mężczyzn. Julek i Wojtek rezygnują z dotychczasowego życia i wstępują do nowicjatu zakonu dominikanów. Bohaterowie uczą się swoich obowiązków, ale przede wszystkim nawiązują przyjaźnie, zaczynają się otwierać i zwierzać. Dzielą się swoimi wątpliwościami co do samej wiary w Boga, ale też tego, czy zakon to droga, którą powinni obrać w życiu. Tęsknią za rodziną i przyjaciółmi.

„Nowicjusz” stanowi opowieść o stylu życia zbudowanym na paradoksie. W filmie wchodzimy w niedostępne na co dzień meandry życia klasztoru. Towarzyszymy zakonnikom, czyli ludziom, którzy uwierzyli obietnicy: strać życie, a zyskasz życie. Rytm funkcjonowania za klauzurą poznajemy z perspektywy nowicjuszy, czyli osób, które są na początkowym etapie życia zakonnego.

Reżyser, scenarzysta i operator zdjęć w jednej osobie, Łukasz Woś OP, pochodzi z Sokołowa Małopolskiego. Uczył się w Wajda School & Studio i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów.