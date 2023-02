Dominika Czachor-Jadacka z Politechniki Rzeszowskiej została stypendystką Programu im. Mieczysława Bekkera

O finansowanie zagranicznego stażu ubiegało się 355 wnioskodawców a takie finansowanie otrzymało 77 stypendystów. Wśród nich doktorantka z PRz, która swój staż odbędzie w University of Akron School of Polymer Science and Polymer Engineering, w grupie prof. Marka D. Soucek’a.

Prof. Soucek jest autorem 15 udzielonych lub w będących trakcie badania patentów amerykańskich i laureatem wielu nagród za rozwiązania techniczne w zakresie powłok ochronnych, w tym trzech nagród Roon, które mają na celu wyróżnienie prac technicznych przedstawiających oryginalne i innowacyjne badania naukowe bezpośrednio związane z branżą powłok zabezpieczających. Według Google Scholar ilość cytowań artykułów autorstwa i współautorstwa prof. Soucka wynosi 5550, a jego Indeks Hirscha jest równy 42.

Co istotne, w 2022 roku Uniwersytet w Akron został sklasyfikowany na pierwszym miejscu (spośród 1039 jednostek naukowych) w dziedzinie nauki o polimerach i inżynierii tworzyw sztucznych w światowym rankingu EduRank a właśnie nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedziny inżynierii materiałów polimerowych zajmuje się mgr inż. Dominika Czachor-Jadacka.