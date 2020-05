Dolina Wiedzy i Naukowe Niedziele online, czyli wykłady i eksperymenty w sieci

- Są to specjalne programy dla dużych i małych. Wspólnie z dziećmi i wnukami możemy pobawić się nauką i poeksperymentować - zachęca Łukasz Szuba, dyrektor Fundacji. - Pierwszy to Dolina Wiedzy LIVE, czyli seria wykładów popularnonaukowych, w których między innymi porozmawiamy o przeźroczystych tkankach, mięsie hodowanym komórkowo oraz różnych stanach skupienia.

Wykłady planowane są w każdą środę maja o godz. 18 na kanale YouTube - Dolina Wiedzy. Tematy najbliższych spotkań:

13 maja - Okiem chemika: gazy,

20 maja - Pokaż kotku, co masz w środku?

Kolejna propozycja to Naukowe Niedziele online.

- To nowatorski program, który uruchomiliśmy niedawno - mówi Łukasz Szuba. - Polegał na tym, że uczestnicy otrzymywali od nas listę materiałów, które należy przynieść na zajęcia i wyznaczonym terminie spotykaliśmy się na wspólny piknik naukowy, podczas którego całe rodziny, dziadkowie z wnukami mogli wspólnie z nami robić eksperymenty. Wszystkie materiały, które zakładaliśmy do zajęć można było kupić w tzw. sklepie "za rogiem" i kwota nie przekraczała 30 zł, dzięki czemu zajęcia były bardziej dostępne. Teraz przenosimy te zajęcia do Internetu.