Dobre praktyki ekologiczne w polskich miastach

Przemyślana i konsekwentna polityka zrównoważonego rozwoju oraz inspirowanie mieszkańców do zmiany nawyków są kluczowe w walce z negatywnymi skutkami kryzysu klimatycznego. Dlatego to właśnie w miastach rozgrywa się prawdziwa zielona rewolucja. Coraz więcej samorządowców zdaje sobie z tego sprawę wpisując cele ekologiczne do miejskich strategii i budżetów. Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID i współorganizator Teraz Środowisko, w publikacji “Eco-Miasto 2020. Energia zmian” prezentuje zielone dobre praktyki realizowane w polskich miastach, dzięki zaangażowaniu samorządów i prywatnych firm. Główne środowiskowe wyzwania, przed którymi stają miasta to efektywność energetyczna, zrównoważona mobilność, sprawna gospodarka wodna i odpadowa oraz zagospodarowanie zieleni miejskiej.

- Miasta, których ślad ekologiczny wykracza daleko poza ich administracyjne granice, mają do odegrania istotną rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, przeciwdziałaniu kryzysowi wodnemu i dbałości o bioróżnorodność. Od decyzji konkretnych samorządów, które realizują odpowiedzialną i ekologiczną politykę zrównoważonego rozwoju zależy, czy mieszkańcy miast będą mogli cieszyć się w przyszłości wysoką jakością życia, w zgodzie z naturą. Jesteśmy dumni, że już dziś możemy wskazać polskie przykłady skutecznych rozwiązań ekologicznych. Mamy nadzieję, że opublikowane praktyki staną się inspiracją dla kolejnych samorządów, a zielona rewolucja będzie zataczać coraz szersze kręgi - mówi Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

W publikacji “Eco-Miasto 2020. Energia Zmian” nie brakuje przykładów aktywności podmiotów komercyjnych. Bowiem nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju miast jest wsparcie firm. Bank BNP Paribas w ramach swojego wsparcia ekologicznych inicjatyw promuje wśród wspólnot mieszkaniowych inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Bank udzielił m.in. wsparcia dotacyjnego inwestycji zrealizowanej przez wspólnotę mieszkaniową ze Śląska. Zgodnie z przygotowanym projektem, w budynkach wspólnoty ocieplono wówczas dach i ściany zewnętrzne oraz wymieniono okna piwniczne. Dzięki realizacji zadania roczne zapotrzebowanie na energię spadło o ponad 40 procent w obu budynkach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,5 mln zł. Wspólnota otrzymała na ten cel kredyt wraz z bezzwrotną premią termomodernizacyjną. Zaangażowanie Banku BNP Paribas wzmacnia prospołeczne, oddolne działania mieszkańców, stając się motywatorem i impulsem do aktywności.

Kolejnym partnerem projektu jest firma Ceetrus Polska, tworząca wielofunkcyjne przestrzenie miejskie w uwzględnieniem dbałości o ekologię. Firma, w ramach społecznej odpowiedzialności, redukuje ślad węglowy centrów handlowych w Polsce poprzez wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań, jak m.in. oświetlenie LED. Rozwiązanie to zastosowano w 7 zmodernizowanych centrach handlowych. Działania przynoszą już wymierne korzyści – Centrum Handlowe Auchan Legnica ograniczyło zużycie energii elektrycznej o 11 procent w skali roku, zaś w Centrum Handlowym Auchan Kołbaskowo oszczędności sięgają 15 procent. Ponadto firma wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i zachęca ich do proekologicznych wyborów. Przykład? Przy obiektach handlowych znajduje się bowiem 35 wiat rowerowych i 21 stacji naprawy rowerów, a klienci odwiedzający Galerię Bronowice, Centrum Handlowe Auchan Bielany oraz Centrum Handlowe Auchan Legnica mogą skorzystać ze stacji rowerów miejskich.

Polscy samorządowcy mogą czerpać inspirację także z zagranicznych rozwiązań. Jako wzór godny naśladowania wskazano zrealizowany w 2019 roku program “NaprawiaMY z Veolią”, w ramach którego mieszkańcy ośmiu polskich miast mogli bezpłatnie naprawić uszkodzone rzeczy oraz otrzymać porady ekspertów, jak lepiej dbać o zasoby i produkować mniej odpadów w uruchomionych kawiarenkach naprawczych. Program inspirowany był holenderską formułą Repair Cafe, która dała impuls do stworzenia ponad 1800 takich miejsc w 33 krajach świata.W ramach projektu przedstawiciele miast wzięli udział w cyklu szkoleń i webinariów poświęconych wprowadzaniu zmiany systemowej, inkubacji innowacji społecznych, pracy z lokalną społecznością oraz pozyskiwaniu funduszy. Wszystko to w duchu eko i zero waste. Fundacja Veolia Polska postanowiła objąć swoim wsparciem miasta Bielsko-Biała, Chorzów, Lidzbark Warmiński, Kraków, Radzyń Podlaski, Słupca, Tarnowskie Góry i Warszawa.

Kolejnym przykładem jest Grupa Renault - współtwórca smart cities, gdzie kluczowy element to efektywny, dostępny i przyjazny środowisku transport. Firma jest pionierem i liderem elektromobilności w Europie, a od kilku lat również liderem elektrycznego car sharingu (ponad 8 000 elektrycznych samochodów Renault, w tym ponad 7 000 Renault ZOE). Od października 2018 r., w ramach usługi Moov’in.Paris by Renault 500 zeroemisyjnych Renault ZOE oraz Renault Twizy dostępnych jest dla mieszkańców Paryża. Uruchomiona w 2107 r, w Madrycie usługa ZITY (725 Renault ZOE w wynajmie), od maja 2020 r. dostępna jest również w Paryżu oraz Clichy (500 Renault ZOE). Udostępnianie samochodów elektrycznych funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Również w Polsce car sharing staje się coraz bardziej popularny spotykając się z entuzjazmem mieszkańców dużych miast. Realizacje znajdują również uznanie decydentów, którzy wprowadzają kolejne ułatwienia i ulgi dla kierowców elektrycznych samochodów.

Konkurs Eco-Miasto

Publikacja “Eco-Miasto 2020. Energia zmian” towarzyszy 7. edycji konkursu “Eco-Miasto”. W tym roku zgłosiło się 59 samorządów z 90 przeprowadzonymi projektami ekologicznymi. Ponad 60 procent zgłoszeń to zrealizowane projekty miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Według organizatorów pokazuje to, że działania środowiskowe nie są już domeną jedynie wielkich miast. - Wzrost zgłoszeń to sygnał, że ekologia staje się priorytetem coraz większego grona samorządowców. Konkursowi towarzyszy wsparcie francuskich specjalistów i prywatnych partnerów. Każdy z nich to ekspert i ekologiczny lider swojej branży Renault, Ceetrus Polska, Fundacja Veolia Polska, BNP Paribas. Ma to kluczowe znaczenie dla działań miast i województw. Dzięki nim mogą wprowadzać w życie innowacyjne rozwiązania. Tego rodzaju partnerstwo wzmacnia francusko-polską współpracę w dziedzinie ochrony środowiska - mówi Frédéric Billet Ambasador Francji w Polsce. Publikacja dostępna jest do pobrania pod adresem http://www.eco-miasto.pl/publikacja-eco-miasto-2020/