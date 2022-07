Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowa nadal budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Złożyli oni już ponad 1000 uwag do tego projektu.

Przypomnijmy, projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowa zakłada m.in. przekształcenie wielu działek na osiedlach, które zostały przyłączone do Rzeszowa, w tereny zielone. Oznacza to, że na nich nie będzie można nic wybudować. Z tymi właśnie założeniami nie zgadzają się mieszkańcy m.in. Budziwoja, Bzianki, Przybyszówki, Słociny, Matysówki, Pogwizdowa Nowego, a nawet centrum miasta. Czują się oni oszukani i wykorzystani przez Ratusz. Zapowiadają, że będą walczyć o prawo do budowy domów na swojej ziemi.

Właściciele działek bronią swojej ziemi

Skandaliczne plany miasta co do nowego studium zrodziło wiele problemów i konfliktów w Rzeszowie. Mieszkańcy - właściciele działek protestowali już od 27 maja. Od dnia, kiedy projekt studium pierwszy raz został wyłożony do publicznych konsultacji, które trwały do 30 czerwca. Podkreślali przy tym, że nie sprzeciwiają się terenom zielonym w Rzeszowie. Nie chcą ich jednak w takiej formie, jaka została im zaproponowana przez miejskich urzędników.

W żaden sposób nie uspokajają ich słowa urbanistów, którzy na spotkaniach na rzeszowskich osiedlach m.in. na Budziwoju i Matysówce zachęcali do składania uwag i zapewniali, że będą ważyć ponownie interesy publiczne i prywatne. Właścicieli działek rozzłościł zwłaszcza fakt, że miasto wystawiło na sprzedaż swoją działkę o powierzchni 0, 51 ha, przy ul. Bałtyckiej w Rzeszowie, która może być terenem zielonym. Wspomniana nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, zachęca mieszkańców do składania uwag do projektu Studium. Pod koniec czerwca na spotkaniu w hali Podpromie zapewnił, że dokument będzie uzupełniony o wprowadzone przez niego poprawki. Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa poinformował, że tej pory do urzędników od mieszkańców wpłynęło już ponad 1000 uwag do projektu Studium. Można je składać do czwartku, do Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. ks. Józefa Jałowego 23a.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!