Dni Przemysłu Kosmicznego w Rzeszowie. To coraz prężniej rozwijająca się branża w Polsce OPRAC.: Marcin Żminkowski

Dwudniowe wydarzenie (22-23.02.2023) będzie okazją do zaprezentowania kosmicznego potencjału polskich firm, ośrodków badawczych, instytucji z województwa podkarpackiego oraz zapoznania się z projektem ESA BIC Poland – którego uroczysta inauguracja odbędzie się podczas wydarzenia. Dni Przemysłu Kosmicznego będą okazją do zacieśnienia współpracy i integracji środowisk naukowych i biznesowych różnych branż, wymiany informacji i doświadczeń. Będą także okazją do nawiązania nowych, perspektywicznych relacji biznesowych.