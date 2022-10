Dni Otwarte Funduszy Europejskich - zwiedzanie Łaźni Rzymskich za 1 zł

W związku z akcją, w dniach 7-9 października 2022 r. Muzeum - Zamek w Łańcucie zaprasza do zwiedzania Łaźni Rzymskich, znajdujących się w zamkowych piwnicach. To nowa ekspozycja Muzeum, ukazująca ordynackie spa, powstałe w latach 20 ubiegłego wieku. Wówczas było to niezwykle nowoczesne miejsce, w którym wypoczywali i korzystali z zabiegów ostatni właściciele rezydencji oraz ich goście. [ZOBACZ WIDEO Z ŁAŹNI]

Bilety w cenie 1 zł można zakupić w Kasach Biletowych w budynku Maneż (ul. 3-go Maja 10). Łaźnie Rzymskie można zwiedzać od godz. 9.00. Ostatnie wejście o godz. 14.50.

Co kryją zamkowe Łaźnie Rzymskie?

Powstałe w XX w. luksusowe ordynackie spa było wyposażone m.in. w: niezwykle nowoczesne systemy grzewcze, urządzenia kąpielowe, saunę, urządzenia do elektroterapii, pomieszczenie z urządzeniami gimnastycznymi, pijalnię wód mineralnych i innych napojów, a także luksusowy pokój wypoczynkowy ze skórzanymi kanapami. Wodę do łaźni doprowadzano ze źródeł w Handzlówce. Wodociąg liczył niespełna 10 km. Urządzenia elektryczne zastosowane w spa zostały wykonane przez Akcyjne Towarzystwo Elektryczne ze Lwowa. Natomiast niezwykle nowoczesne motory do saun, natrysków oraz kabin do kąpieli elektrycznej, pochodziły z fabryki Siemensa.