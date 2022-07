Dietetyk: radzi: Odchudzanie latem jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Mamy dostęp do zdrowych, niskokalorycznych sezonowych produktów

Czy każda pora jest dobra na odchudzanie?

Każda pora jest dobra na rozpoczęcie diety, tylko trzeba być pewnym w 100 procentach, że jest się w stanie podjąć zmiany nawyków żywieniowych „właśnie teraz”. Trzeba również samemu chcieć, bo jeśli będzie chciała za nas to zrobić żona, mama, rodzic, mąż, ciotka, wujek, a my sami nie będziemy do końca przekonani, to niestety, ale na dłuższą metę to nie wyjdzie.

I do tego dochodzą jeszcze wymówki.

Tak naprawdę wymówki można znaleźć zawsze. Latem zazwyczaj odbywają się wesela, grille i oczywiście są wakacje. W zimie są święta Bożego Narodzenia i dużo spotkań rodzinnych. Jednak uważam, że jak ktoś jest zdeterminowany i rzeczywiście chce coś zmienić w swoim życiu, to czas nie ma takiego znaczenia.

Od czego zacząć?