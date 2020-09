Deskorolki i hulajnogi na skateparku w Rzeszowie. Ponad 100 chętnych skorzystało z darmowych warsztatów [ZDJĘCIA]

Rzeszów: nasze "blokowiska" mają to coś. Nowe Miasto oczarowuje

Nowe Miasto w Rzeszowie rozciąga się od al. Kopisto aż do al. Powstańców Warszawy. Większość tego osiedla to wysokie, 11-piętrowe wieżowce. Niektórzy mogą pomyśleć, że "blokowiska" nie są niczym szczególnym, jednak my dostrzegamy w Nowym Mieście swoisty urok, urzekają nie tylko c...