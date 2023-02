Deser z włoską fantazją. Przepis na tiramisu w pucharkach

Ostatki, czyli koniec karnawału nieodparcie kojarzą nam się z przyjęciami połączonymi z tańcami i zabawami. Jest to również dobra okazja do kulinarnych szaleństw, w tym deserowych. Naszą propozycją na karnawałową słodycz jest lekkie i efektowne tiramisu.

„Tirami su” w dosłownie z włoskiego znaczy „podnieś mnie”. Trudno się dziwić tej nazwie, bo przysmak ten stanowi prawdziwą pokusę dla miłośników wyrafinowanych słodkości. Wiele jest opowieści o genezie powstania słynnego deseru. Najbardziej wiarygodna głosi, że recepturę stworzył w 1969 roku cukiernik z Treviso Roberto Linguanotto. Pierwowzorem był tradycyjny deser z jajek i cukru o nazwie sbatudin, czyli po prostu kogel-mogel. Niekiedy jedzono go z bitą śmietaną i biszkoptami. Włoski deser, chociaż powstał niedawno, szybko znalazł wielbicieli na całym świecie. Jest lekki, aromatyczny i ekskluzywny, a kawałki gotowego przysmaku, posypane czekoladą efektownie wyglądają na talerzykach. Niezwykle istotnym składnikiem tiramisu oprócz cukru, serka mascarpone, biszkoptów i kawy są jajka. Ich jakość ma duży wpływ na właściwą konsystencję, ale też smak gotowego deseru. - Przyrządzając tiramisu pamiętajmy, żeby nie ubijać bardzo świeżych jajek – mówi Tomasz Jokiel z firmy Fermy Drobiu Jokiel. – Najlepiej, aby postały w lodówce 3-4 dni, ale wyjmijmy je na 2 godziny przed ubijaniem, ponieważ nie mogą być zimne. Najlepszy efekt uzyskamy, wykorzystując jajka w temperaturze otoczenia.

Przepis na tiramisu w pucharkach Porcja na 6 pucharków



Składniki 4 jaja M lub L Fermy Drobiu Jokiel

4 żółtka z jaj M lub L Fermy Drobiu Jokiel

120 g cukru pudru pasta waniliowa 1000 g serka mascarpone

paczka biszkoptów typu Ladyfinfers

350 ml zaparzonej mocnej kawy (najlepiej esspresso)

25 ml likieru amaretto

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady

szczypta soli Jajka w skorupkach przelewamy wrząca wodą. Zaparzamy kawę, lekko ja studzimy, a następnie do ciepłej kawy wlewamy Likier Amaretto i odstawiamy do wystygnięcia. Oddzielamy żółtka od białek, do jednej miseczki 8 żółtek, a do drugiej - 4 białka.

Wszystkie 8 żółtek ubijamy na puszystą i jasną masę razem z cukrem pudrem. Na początku (przez około 3 minuty, do momentu, kiedy masa zrobi się ciepła) ubijamy na żółtka na parze w misce postawionej na garnek z gorącą wodą, następnie ściągamy miskę z pary i ubijamy dalej standardowo na blacie do uzyskania jednolitej konsystencji. Na koniec dodajemy do smaku pasty waniliowej.

Kolejnym krokiem jest dodawanie porcjami serka mascarpone do masy z jajek - dodajemy po trzy łyżki, w krótkich odstępach czasowych. Mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Następnie 4 białka ubijamy (ze szczyptą soli) na sztywną pianę. Ważne jest, by białko było starannie oddzielone, bez odrobinki żółtka. Pozwoli to uzyskać idealną pianę. Pod koniec wykonujemy „test ubicia” - czyli odwracamy miskę do góry dnem i jeśli piana nie wylatuje, to znaczy że jest dobrze ubita. Delikatnie mieszamy łyżką pianę z białek z masą z żółtek i serka mascarpone, do połączenia się składników. Przygotowujemy pucharki lub kieliszki na blacie. Bierzemy ostudzona kawę i szybko (na 2 sekundy) zanurzamy w niej biszkopty z dwóch stron. Ważne, by ich nie rozmoczyć, a tylko nawilżyć. Nawilżone biszkopty od razu układamy w ozdobnym naczyniu - najlepiej po trzy sztuki.

Ścieramy na tarce gorzką czekoladę. Trochę zostawiamy do posypania dekoracyjnego całego deseru, a resztę wsypujemy na spód pucharka. Na biszkopty i czekoladę wykładamy wcześniej przygotowaną puszystą masę jajeczno-serową i posypujemy dla ozdoby gorzką czekoladą. Czas przygotowania ok. 25 minut Smaczenego!

