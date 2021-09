Deptak na ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie. Nie wszyscy zadowoleni [ZDJĘCIA]

Grupa mieszkańców zarzuciła Konradowi Fijołkowi, że nie wywiązał się ze złożonej podczas spotkania 2 sierpnia obietnicy zaprezentowania w Urban Labie projektu, jak ma wyglądać deptak na ul. Jagiellońskiej. Wyrażali obawy, że po wyłączeniu z ruchu części ul. Jagiellońskiej od Żabki do ul. 3 Maja stracą swoje miejsca postojowe, przez co będą mieć utrudniony dojazd. Martwią się też, że nie dojedzie do nich pogotowie, a do sklepów i różnych firm klienci i dostawcy.