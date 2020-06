Dentysta w Rzeszowie. Gdzie do dentysty na NFZ i prywatnie. Lista gabinetów dentystycznych w Rzeszowie. Adresy, telefony

Dentysta w Rzeszowie. Co się należy na NFZ

Pacjentowi zgłaszającemu się do stomatologa z bólem zęba świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia w każdej placówce, która ma podpisaną umowę na świadczenie usług w ramach NFZ, a po godzinie 19.00 w placówkach, w których pełniony jest dyżur stomatologicznej pomocy doraźnej.

Do stomatologa nie jest wymagane skierowanie.

Wybrane świadczenia należne pacjentom w ramach świadczeń gwarantowanych:

1. „Białe plomby” przysługują w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3).

W przypadku dorosłych jest to tzw. kompozytowy materiał chemoutwardzalny. W przypadku dzieci do 18 r.ż. jest to szybkoschnący światłoutwardzalny materiał kompozytowy. W pozostałych zębach przysługują plomby szare - amalgamatowe.

2. Leczenie kanałowe – osobom dorosłym przysługuje leczenie kanałowe od kła do kła (3-3). Dzieciom i młodzieży do 18. r.ż., kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów obejmujące leczenie do 3 kanałów w zębie.