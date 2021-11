Darmowe szczepienia na grypę dla wszystkich pełnoletnich w Rzeszowie. Sprawdź, gdzie się zaszczepisz

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, aby chronić siebie oraz swoich bliskich przed grypą należy:

"Jeśli należysz do osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić lekarza o receptę na szczepionkę ani umawiać się w przychodni. Wystarczy, że zgłosisz się do jednego z punktów szczepień i umówisz na termin zabiegu. Przed szczepieniem należy porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu."