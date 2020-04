Darmowe maseczki dla seniorów z osiedla Króla Augusta w Rzeszowie. Rozdaje rada osiedla

Co zrobić, by dostać maseczkę? Wystarczy wysłać SMS na nr 600 761 000 . W treści wpisać nazwę ulicy i numer mieszkania.

- Nie dysponujemy jako rada osiedla pieniędzmi na takiego typu przedsięwzięcia, postanowiliśmy więc poszukać sponsorów. Zwróciliśmy się z pytaniem do kilku firm, czy nie przekazaliby nam maseczek lub wspomogli nas finansowo. Przy znaczącym udziale przewodniczącego rady osiedla, pana Adama Moczulskiego, udało nam się znaleźć sponsora, który przekazał nam 500 maseczek wielokrotnego użytku - opisuje Tomasz Brodzicki.

Maski dla seniorów przekazała rzeszowska firma Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res - Drob. Są one pakowane przez członków Rady Osiedla do kopert, które później wrzucane są do skrzynek pocztowych.

- Jest to pierwsza taka akcja w Rzeszowie. Pan Adam Moczulski prowadzi też rozmowy na temat pozyskania większej liczby masek. Liczymy na drugą turę

- cieszy się Brodzicki.