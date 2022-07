Czy wiesz, jaka była dolna granica punktów uzyskanych przez kandydatów do szkół średnich? Czyli, do których klas było ciężko się dostać Urszula Sobol

W piątek, 22 lipca absolwenci ósmych klas poznali listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół średnich. W piątek, 29 lipca poznamy listy osób przyjętych. Obecnie uczniowie potwierdzają wybór lub piszą odwołania. Podajemy dolną granicę punktów uzyskanych przez kandydata do konkretnych rzeszowskich liceów, czyli są to klasy które były najbardziej oblegane. Oto nasz przegląd.