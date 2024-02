Czy dzisiaj będzie padać śnieg w Rzeszowie (08.02)? Prognoza pogody na dziś i najbliższe dni

W Rzeszowie dzisiaj (08.02) ma spaść do 3 mm śniegu.

Nadchodzące śnieżne dni w Rzeszowie

Śnieg w czwartek 8.02.2024

Opady śniegu pojawią się na 79%. Według prognoz, spadnie ok. 2,7 mm śniegu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz przemarznąć. Opady śniegu pojawią się w nocy na 99 %. Ma spaść ok. 2,7 mm śniegu.

Śnieg we wtorek 13.02.2024

Opady śniegu pojawią się na 59%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0 mm śniegu. Warto ubrać się cieplej na wszelki wypadek. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 50 %. Według prognoz, spadnie ok. 0,5 mm śniegu.

Śnieg w środę 14.02.2024

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 36%. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz przemarznąć. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 69 %. Według prognoz, spadnie ok. 2,6 mm śniegu.