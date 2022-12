Czy dzieci i ich rodzice doczekają się budowy chodnika i remontu ulicy na osiedlu Budziwój?

Kilka lat temu podczas budowy kanalizacji deszczowej w Budziwoju mieszkańcy osiedla wielokrotnie powtarzali - bardziej w formie plotek, że ulica Strzelców ma zostać wyremontowana. O tyle to ważne, że ulicą codziennie do szkoły podąża mnóstwo dzieci. Ulica, zwłaszcza rano jest obciążona ruchem samochodowym. Niestety jest wąska i co ważne nie ma tam chodników. Nietrudno się domyślić, że jest to niebezpieczny odcinek dla dzieci z pobliskiej szkoły.

Ulica zgodnie z zapewnieniami urzędników z Urzędu Miasta Rzeszowa miała w 2022 roku zostać poszerzona do 6 metrów. Miały pojawić się także chodniki i nowe oświetlenie. W grudniu 2021 roku usłyszeliśmy w Ratuszu, że przygotowywana jest dokumentacja w sprawie tej inwestycji.

W kwietniu 2022 roku powiedziano nam, że w czerwcu prawdopodobnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie ulicy.