Czternaście nowych ekologicznych autobusów będzie jeździć po Rzeszowie

Przetarg na zakup autobusów był podzielony na trzy części. W pierwszej z nich miasto szukało dostawcy 10 tradycyjnych autobusów 12-metrowych zasilanych gazem ziemnym. Najkorzystniejszą ofertę, wartą 18,01 mln zł złożyła firma Autosan z Sanoka i to z nią ma zostać podpisana umowa.

Dwie pozostałe części przetargu dotyczyły autobusów przegubowych, o długości 18 metrów. Mają to być pojazdy zasilane gazem oraz energią elektryczną. Po dwie sztuki dostarczy Solaris z Bolechowa. Firma zaproponowała miastu umowę wartą 5,18 mln zł za „gazowce” oraz 8,09 mln zł za autobusy elektryczne.

Autobusy gazowe z pierwszej części przetargu maja dotrzeć do Rzeszowa w ciągu 54 tygodni od daty podpisania umowy z dostawcą. Na dostawę autobusów przegubowych na gaz będzie 43 tygodnie od podpisania umowy, a pojazdy elektryczne dotrą do Rzeszowa do 60 tygodni od zawarcia zamówienia.