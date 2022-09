Częściowe zamknięcie ul. Jagiellońskiej dla ruchu samochodowego

W poniedziałek na ul. Jagiellońskiej rozpoczęło się obniżanie krawężników i chodników do poziomu jezdni. Prace są prowadzone na wysokości kamienic (numery 4 i 6), w których znajduje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Obniżenie krawężników i chodników pomoże stworzyć miejsce do zawracania dla samochodów. Dzięki temu nie będą one wjeżdżały na ul. 3 Maja, czyli główny deptak Rzeszowa. Na to, że pojazdy wjeżdżają z ul. Jagiellońskiej na ul. 3 Maja i tam zawracają, rzeszowianie skarżyli się wielokrotnie.

Ponadto pojazdy wjeżdżające na deptak niszczą granitowe płyty, którymi ulica jest wyłożona. Podczas ostatniego spotkania mieszkańców z prezydentem Konradem Fijołkiem, uzgodniono, że od piątku 16 września fragment ul. Jagiellońskiej od kamienic nr 4,6 w stronę ul. 3 Maja zostanie zamknięty dla samochodów.