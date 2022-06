Czernihów został piątym miastem partnerskim Rzeszowa na Ukrainie

- W imieniu mieszkańców Czernihowa dziękuje Wam za olbrzymie wsparcie jakie od Was otrzymaliśmy. To wsparcie czyni nas silniejszymi. Czernihów nie poddał się okupantowi. Armia rosyjska zemściła się, niszczą prawie całe nasze miasto. Teraz naszym głównym celem jest odbudowa miasta. Liczymy bardzo na pomoc z Państwa strony

– powiedział Władysław Atroszenko podczas poniedziałkowej uroczystości. Mer Czernihowa uczestniczył online w sesji Rady Miasta Rzeszowa.

Po podpisaniu umowy partnerskiej (w Rzeszowie podpisywał ją Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, w Czernihowie zrobił to Władysław Atroszenko) w podcieniach ratusza odsłonięto tablicę z herbem Czernihowa.

- To symboliczna umowa, bo podpisana pomiędzy Miastem – Bohaterem a Miastem – Ratownikiem. To nas zobowiązuje do ścisłej współpracy. Jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem Waszego bohaterstwa. Zdajemy sobie sprawę, że walczycie też o naszą wolność. Deklarujemy, że możecie liczyć na naszą pomoc – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Czernihów jest 16 miastem partnerskim Rzeszowa. Wśród nich jest pięć miast z Ukrainy.