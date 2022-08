Co dziś na obiad? Mamy propozycję: Pyzy z mięsem

Pyzy z mięsem

Ciasto:

60 dag ziemniaków surowych, mąka, jajko, troszeczkę soli. Nadzienie: 0,5 kg mięsa mielonego, cebula, ząbek czosnku, 1 mała bułka, przyprawa do mielonego, sól i pieprz. Dodatkowo bułka tarta.

Wykonanie:

Ugotować ziemniaki i przepuścić przez maszynkę lub dobrze wygnieść tłuczkiem. Wystudzić, wyłożyć na stolnicę. Dodać mąkę, jajko, troszeczkę soli i zagnieść szybko ciasto. Składniki na nadzienie wymiesza razem i wyrobić na jednolitą masę. Jeżeli masa jest zbyt rzadka, to dodać troszeczkę bułki tartej. Robić małe pulpeciki i ugotować w lekko osolonej wodzie. Z ciasta uformować wałek i podzielić go na kawałki o średnicy około 2 cm. Spłaszczyć i do środka każdego kłaść pulpecik. Zlepić dokładnie brzegi i formować kulki. Pyzy wrzucać do wrzącej osolonej wody, zamieszać, gdy się zagotują. Gotować 2-4 minuty, w zależności od wielkości.

Podawać ze skwarkami i podsmażoną cebulą lub masłem albo sosem grzybowym.