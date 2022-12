Chcesz zostać żołnierzem RP? Ferie z WOT to idealna okazja OPRAC.: Marcin Żminkowski

Zbliżają się ferie na Podkarpaciu, dlatego Wojska Obrony Terytorialnej jak co roku wychodzą z propozycją przede wszystkim do uczniów, studentów, lub nauczycieli, odbycia szkolenia podstawowego w trakcie przerwy zimowej. Szkolenie potrwa od 14 do 29 stycznia i zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej.