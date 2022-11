Chcesz, żeby twoje dziecko dostało prezent od Mikołaja na Rynku? Estrada przyjmuje zgłoszenia do 30 listopada

Już 3 grudnia Rzeszów odwiedzi Święty Mikołaj. Powitamy go na kolorowej Mikołajkowej Paradzie, która zacznie się przy fontannie multimedialnej i przejdzie ulicami 3 Maja oraz Kościuszki na Rynek. Brodaty i jego pomocnicy będą rozdawać dzieciom prezenty.

Każdy chętny maluch będzie mógł spotkać się ze Świętym Mikołajem.

Rodzic, który chce, aby jego dziecko otrzymało prezent na scenie Rynku od Świętego Mikołaja może przesłać zgłoszenie na adres: [email protected] W temacie należy wpisać: “Mikołaj na Rynku - zgłoszenie”, a w treści zawrzeć imię i nazwisko dziecka oraz numer kontaktowy do rodzica. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada do godziny 9. Prezenty, którymi dzieci mają zostać obdarowane, będzie można zostawić w Ratuszu (wejście od strony Rynku) w dniu 3 grudnia, w godzinach 9-12. Prezenty powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone oraz podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka w widocznym miejscu na kartce formatu A-4.