Chcesz studiować w Rzeszowie? Takie są ceny mieszkań i akademików

Podobnie wygląda sytuacja w domach studenta Politechniki Rzeszowskiej: w pokoju 3-osobowym zapłacisz od 300 do 340 zł. miesięcznie. W pokoju 2-osobowym to już od 290 do 360 zł. Za mieszkanie samemu trzeba będzie zapłacić od 390 do 500 zł., w zależności od rozmiaru pokoju.

- zapewnia Przemysław Pawlak.

Co prawda, pierwsza tura rekrutacji kończy się dzisiaj, ale druga tura rusza już w piątek i potrwa najprawdopodobniej do końca września.

- Mamy prawie 400 miejsc w całym mieście, więc spokojnie zapewnimy mieszkania studentom, którym to przysługuje - dodaje rzecznik.

Jeśli nie akademik, to co?

W Rzeszowie rynek mieszkań do wynajęcia kwitnie - z roku na rok ofert jest coraz więcej, a lokacje są coraz bardziej zróżnicowane. Niestety, w górę idą też ceny. Za kawalerkę 30 m2 w dobrej lokalizacji i przyzwoitym standardzie trzeba zapłacić ok. 1300-1500 zł. za miesiąc. Do tego doliczyć trzeba jeszcze kaucję zwrotną, zazwyczaj w wysokości jednorazowej opłaty. Jeśli mieszkanie z 3-4 innymi osobami Ci nie przeszkadza, możesz spróbować wynajmu większego lokum ze znajomymi. Za 3-pokojowe mieszkanie najemcy chcą zazwyczaj ok. 2000 zł miesięcznie, do tego dochodzą opłaty za media. W takim układzie nie powinieneś zapłacić miesięcznie więcej niż 500 zł. Jeśli lubisz poznawać nowych ludzi i nie straszne Ci mieszkanie z obcymi, możesz zdecydować się na wynajem pojedynczego pokoju. Ceny tych wahają się od 600 zł za pokój jednoosobowy, do ok. 800 za dwuosobowy.