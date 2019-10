Chcesz się rozwijać i szukasz dofinansowania na realizację prac B+R?

Przyjdź na warsztaty NCBR w Rzeszowie i zobacz jakie wsparcie oferują Ci Fundusze EuropejskieEksperci NCBR zapraszają na spotkanie 7 października w Rzeszowie. 7 października w Best Western Hotelu Ferdynand w Rzeszowie odbędzie się spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) dla podkarpackich przedsiębiorców i naukowców. Eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przekażą praktyczne informacje o zasadach aplikowania o dofinansowanie projektów B+R w ramach Funduszy Europejskich, a zwłaszcza trwającego właśnie naboru do flagowego konkursu NCBR Szybka Ścieżka. Budżet konkursu to aż 1,1 mld zł. W zeszłym roku innowatorzy z województwa podkarpackiego otrzymali 166 mln zł dofinansowania z NCBR na innowacje.

Spotkanie NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR ma charakter prezentacyjno-warsztatowy i pozwala przedsiębiorcom z małych, średnich i dużych firm oraz naukowcom z regionu uzyskać szczegółowe informacje potrzebne do skutecznego aplikowania po Fundusze Europejskie. Dodatkowo eksperci NCBR przekażą podkarpackim innowatorom praktyczną wiedzę o tym, jakie projekty mogą liczyć na wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka. Fundusze Europejskie szansą na wzrost innowacyjności Podkarpacia Przedsiębiorcy z regionu z sukcesem sięgają po dofinansowanie z NCBR, tylko w zeszłym roku środki posłużyły do realizacji 128 projektów. Przyjęte w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 podstawowe kierunki rozwoju koncentrują się przede wszystkim na najważniejszych kwestiach, mających szczególne znaczenie dla podstawowych wyzwań nowej polityki spójności, a tym samym dla przyszłości regionu. Przede wszystkim zostanie wzmocniona innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w oparciu o dobrze wykształcony i kreatywny kapitał ludzki i społeczny.1 Województwo skupia 80 proc. krajowego przemysłu lotniczego i stawia na nowoczesne branże takie jak: informatyka, telekomunikacja czy motoryzacja. Konkursy realizowane w formule Szybkiej Ścieżki mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału innowacyjności województwa dzięki dofinansowaniu kolejnych projektów z regionu. Duży wybór konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki” W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 procent wartości ich projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia. Nowością w tym roku są również konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada). Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 roku to 1,63 mld zł. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie także konkurs tematyczny: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska. Stałotlenkowe ogniwa paliwowe od podkarpackich innowatorów Wśród beneficjentów konkursu Szybka Ścieżka jest Instytut Energetyki, Oddział Ceramiki Cerel, który przygotowuje stałotlenkowe ogniwo paliwowe na podłożu anodowym, zamieniające energię chemiczną paliwa i utleniacza bezpośrednio w energię elektryczną. Innowacyjność rozwiązania polega na wprowadzeniu specjalnych kanałów w płaskim podłożu anodowym, które rozprowadzają paliwo. Ponadto w projekcie została zastosowana nowatorska technologia wytwarzania profilowanych podłoży anodowych. Rozwiązanie to umożliwia wyeliminowanie skomplikowanych kształtek z trudnych do obrabiania materiałów. Obecnie produkt jest na etapie wdrożenia. Przedstawiciel firmy podczas spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR w Rzeszowie opowie o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu o dofinansowanie i realizacji projektu. Praktyczne informacje podczas warsztatów Przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych zapraszamy do udziału w spotkaniu NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR, które odbędzie się 7 października w Rzeszowie. W trakcie spotkania będą oni mogli zapoznać się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz bezpośrednio porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskać i rozliczać. Szczegółowy program spotkania NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl. Do tej pory odbyło się blisko 90 podobnych spotkań w całej Polsce, a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny. Więcej informacji o konkursie Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.

Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się czy ma szanse na dofinansowanie skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.

O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.