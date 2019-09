Centralna Liga Juniorów: Podkarpackie trio szykuje się na granie w młodzieżowej ekstraklasie

W poprzednich rozgrywkach udało się utrzymać tylko Stali Mielec, z ligi spadły natomiast dwa zespoły Resovii i tego, do niedawna najlepszego klubu na Podkarpaciu w rozgrywkach młodzieżowych zabraknie w juniorskiej elicie.

Stal Mielec zbuduje drużynę od początku

Wysoko poprzeczkę mają zawieszeni piłkarze Stali Mielec. Wiosną zespół prowadzony przez Damiana Skibę zakończył sezon na 2. miejscu w grupie 4 i do ostatniej kolejki bił się z Koroną Kielce o awans do półfinałów.

Rocznik 2003, bo ten będzie występował w tym roku w CLJ U17, poprowadzi teraz duet Janusz Hynowski i Maciej Serafiński. - W tym momencie budujemy ten zespół od początku. Część chłopców z rocznika 2003 grała w CLJ, ale w mniejszym wymiarze czasu, teraz ciężar gry będzie spoczywał na nich. Fajnie jednak, że to przetarcie już mieli - mówi 46-letni Janusz Hynowski, wciąż aktywny piłkarz i trener Wisanu Skopanie. - Ci, którzy nie załapali się co CLJ, grali ze starszymi rocznikami, mieli podniesioną poprzeczkę, ale jak to przełoży się na ich granie? Zobaczymy. Mamy ok dwudziestu zawodników do gry, bo oprócz naszych są chłopcy z Piłkarskich Nadziei, z którymi współpracujemy. Przygotowania idą dobrze i jestem dobrej myśli.