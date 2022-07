„Carpathia Festival” w Rzeszowie zainauguruje koncert Marka Kościkiewicza

- Carpathia Festival wyróżnia to, że jest jednym z niewielu festiwali, na których młodzi artyści prezentują twórczość własną. Nie śpiewają coverów, lecz piosenki stworzone przez siebie albo specjalnie dla nich napisane – podkreśla dr Anna Czenczek, dyrektor i inicjatorka festiwalu.

Do 18. edycji napłynęły zgłoszenia z całej Polski i z zagranicy. Jury wyłoniło 13 finalistów, którzy powalczą o Grand Prix.

Zwycięzca zdobędzie nagrodę w wysokości 15 tys. zł na dofinansowanie wydania płyty lub kosztów organizacji trasy koncertowej.

Na scenie Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbędą się dwa koncert. 12 sierpnia podczas otwarcia zaśpiewa Marek Kościkiewicz, świętujący w tym roku 35-lecie pracy twórczej. Tego dnia rozpoczną się również przesłuchania konkursowe. To one rozstrzygną, kto 13 sierpnia zaśpiewa w koncercie laureatów. Galę wręczenia nagród poprzedzi występ Pawła Nawrockiego, ubiegłorocznego laureata Grand Prix. Na zakończenie festiwalu publiczność usłyszy koncert poświęcony twórczości Anny Jantar pt. „Radość najpiękniejszych lat”.

Informacje o biletach na stronach: www.carpathia.rzeszow.pl oraz www.eBilet.pl