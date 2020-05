Carpathia Festival, Europejski Stadion Kultury i inne imprezy. czyli odmrożenie kultury w Rzeszowie. Wiemy, jakie plany ma miasto

Duet Szott & Lipiec: Chcemy udowodnić, że warto wierzyć w siebie

Aby nagrać płytę nie potrzebowali wielkiej wytwórni, czy talent show. Natalia Szott i Daniel Lipiec to dwójka szalonych, młodych ludzi, którzy chcą zdobyć nasz serca śpiewając... jazz. Ale tak "po ludzku". Co to znaczy? Przeczytajcie nasza rozmowę.