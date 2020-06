Było Tesco, jest wysypisko - pisze nam Czytelnik. Co dalej z budynkiem po Tesco Extra w Rzeszowie?

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zastanawiał się co dalej z budynkiem w Rzeszowie, w którym jeszcze nieco ponad pół roku temu był hipermarket Tesco Extra. - Były głosy, że ma tu się przenieść Castorama, ale minęło już trochę czasu, a budynek stoi pusty. Zaczyna wyglądać przy tym strasznie, wokół leżą śmieci, w szczelinach pochowane są butelki po alkoholu, nikt o to nie dba - skarży się Czytelnik. Dostaliśmy od niego również zdjęcia, które zrobił przy budynku. Udało mu się zajrzeć też do środka.