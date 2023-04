Brak kontaktu telefonicznego z rzeszowskim ZUS-em. Mieszkańcy nie mogą załatwić swoich spraw

Telefon milczał

Sami próbowaliśmy się dodzwonić do Rzeszowa i rzeczywiście okazało się to niemożliwe. Z kolei poprzez infolinię nawiązaliśmy kontakt jednak na pytanie dotyczące jednorazowego odszkodowania byliśmy kierowani do różnych działów aż w końcu rozmowa została rozłączana. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie.

Ze sprawą zwróciliśmy się do oddziału ZUS w Rzeszowie. Tam dowiedzieliśmy się, że petenci powinni dzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej pod nr 22 560 16 00, ponieważ tylko pracownicy centrum mają wgląd do spraw emerytalno–rentowych.