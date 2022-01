Boguchwała. 400 złotych na dziecko uczęszczające do żłobka. Jak dostać dofinansowanie? Wnioski można składać od kwietnia

- Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. - informują pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale.