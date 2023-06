Bogactwo pięknych i oryginalnych rzeczy na Targach Staroci w Rzeszowie (DUŻO ZDJĘĆ) Beata Terczyńska, Urszula Sobol

Targi Staroci organizowane są na terenie Agrohurtu raz w miesiącu i cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko rzeszowian. Przyjeżdżają tu kolekcjonerzy, poszukiwacze antyków, a także "Kowalscy", którzy choć kupić coś ładnego do domu, ogrodu, albo pasjonują ich rzeczy z duszą BT/US Zobacz galerię (200 zdjęć)

Dzisiejsze Targi Staroci zorganizowane na terenie Agrohurtu w Rzeszowie już od rana cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na stołach można było wyszperać prawdziwe cudeńka. Wśród odwiedzających byli amatorzy szukający tego "co wpadnie w oko", ale też kolekcjonerzy nastawieni na konkretne eksponaty, także te bardzo cenne. Można było kupić np. dawne bańki choinkowe - sople, konia z karuzeli, witrażowe lampy, kształtne szafki i krzesła, białą broń, figurki ze szkła Murano, stojące zegary, atrybuty związane z wojskowością i patriotyzmem czy myślistwem, obrazy, dawny sprzęt do robienia zdjęć, nagrywania filmów, maszyny do pisania, płyty, książki, monety, pióra wieczne, srebrne podstawki do szklanek na herbatę, lampy naftowe, rzeźby, popiersia, miedziane naczynia, płyty, ikony, wiadra, instrumenty muzyczne...