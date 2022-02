Bezpłatne konsultacje maturalne podczas ferii w Liceum Sióstr Pijarek w Rzeszowie

Zajęcia są bezpłatne i nieobowiązkowe, ale jak podkreślają młodzi ludzie: „Mamy już dość zamknięcia w domach i szansa, by spotkać się z rówieśnikami w szkole jest zdecydowanie miłą odmianą”.

Do majowego egzaminu maturalnego pozostało już naprawdę mało czasu, a tegoroczni maturzyści zostali szczególnie obciążeni skutkami pandemii. Gdyby dobrze policzyć, to jakąś 1/3 nauki w liceum realizowali w sposób zdalny. I choć zgodnie przyznają, że wstawanie z łóżka 10 minut przed rozpoczęciem szkolnych zajęć miało swoje plusy, to jednak nauczanie na odległość nie jest tak efektywne, jak nauka w szkolnych murach.