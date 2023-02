Bezpłatna mammografia w Rzeszowie. Sprawdź, gdzie możesz zrobić za darmo badanie [LISTA]

Nowotworowy to obecnie jedna z głównych chorób cywilizacyjnych XXI wieku – stanowią drugą po chorobach układu krążenia przyczynę śmierci. Rocznie z tego powodu umiera w Polsce ponad 100 000 osób, co stanowi ponad 25 procent zgonów.

Według danych statystycznych Krajowego Rejestru Nowotworów z rakiem zmaga się ok. 1,17 mln Polaków – co oznacza, że na każde 100 tys. osób w naszym kraju 440 ma zdiagnozowanego raka. Liczba nowych zachorowań w skali roku sięga blisko 170 tys. Do najczęściej występujących nowotworów wśród mężczyzn należy rak prostaty, a wśród kobiet – rak piersi. Kolejne miejsca pod względem zachorowalności (niezależnie od płci) zajmują nowotwory płuc i jelita grubego.