Bezdomny 27-letni mężczyzna okradał targ przy ul. Moniuszki w Rzeszowie

Zatrzymano 27-latka podejrzanego o włamania do pawilonów handlowych na placach targowych. Okazało się, że może on mieć na sumieniu kilkanaście takich przestępstw, w tym również włamania nie tylko w Rzeszowie. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy.

Policjanci wydziału kryminalnego pracowali nad ustaleniem sprawcy włamań do pawilonów handlowych na placu targowym przy ul. Moniuszki. Ostatnio doszło do nich w nocy z 19 na 20 marca.

Podejrzanym okazał się 27-letni mężczyzna bez stałego adresu zamieszkania. Podczas zatrzymania próbował uciekać i był agresywny wobec funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu.

Okradał nie tylko pawilony targowiska Już podczas wstępnych rozmów z kryminalnymi przyznał się do włamań przy ul. Moniuszki. Policjanci ustalili, że do mieszczących się tam pawilonów włamywał się jeszcze na przełomie lutego i marca. Początkiem marca 27-latek włamał się do salonu fryzjerskiego, gdzie po wybiciu szyby ukradł pieniądze, maszynki do strzyżenia i nożyczki.

W ubiegłym roku włamywał się do punktów handlowych i gastronomicznych na hali targowej oraz do siedzib dwóch rzeszowskich firm. Kolejnych przestępstw, miał dokonać ostatnio w Przemyślu, włamując się m. in. do kawiarni.

27-latek wyjaśnił, że podczas włamań kradł przede wszystkim pieniądze oraz artykuły spożywcze. Wszystkie skradzione pieniądze i artykuły przeznaczał na życie. Trzy miesiące w areszcie Śledczy przedstawili 27-latkowi już 14 zarzutów kradzieży z włamaniem i usiłowania włamania. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zebrane materiały przekazali następnie do Prokuratury Rejonowej dla Miasta Rzeszów. Nadzorujący postępowanie prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec 27-latka aresztu tymczasowego. W piątek Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku i podejrzany kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci pracują nad wyjaśnieniem okoliczności innych przestępstw, które mógł popełnić mężczyzna.

