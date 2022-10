Będzie łącznik pomiędzy osiedlami Słocina i Wilkowyja? - Radni dyskutują

Koncepcja zakłada skomunikowanie obu osiedli łącznikiem drogowym obok Sklepu Mini Market "Ola".

- Inwestycja jest bardzo istotna, dzięki niej będzie można utworzyć bezpośrednie połączenie z ul. Lwowską dzięki istniejącej ulicy Św. Kingi oraz projektowanego łącznika Olbrachta z Lwowska, a w następstwie od Lwowskiej do Bałtyckiej i dalej w kierunku Asseco aż do S19. Ważnym elementem jest również fakt, że w przyszłości chcąc dostać się właśnie do S19 nie będzie trzeba korzystać z ronda Pobitno - mówi Maciej Rąb, przewodniczący Rady Osiedla Słocina.

We wtorkowym spotkaniu wzięli udział także radni osiedla Wilkowyja wraz z przewodniczącym Rady Osiedla Leszkiem Branachem. - Czy to coś zmieni? Kierowcy jadący z ulicy Słocińskiej przez Olbrachta do centrum miasta i tak będą musieli potem przebić się przez wiecznie zakorkowane Rondo Pobitno. Jeśli projekt będzie zakładał połączenie ul. Olbrachta z ulicą Marcina Filipa i doprowadzenie drogi do S-19 to my się podpiszemy pod tym obiema rękami.