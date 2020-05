Baseny w Rzeszowie gotowe na sezon 2020. Kiedy otwarcie ROSiR i innych pływalni w mieście?

Zarząd Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykorzystał czas kwarantanny na przygotowania. Kryte baseny są w pełni gotowe na ponowne otwarcie. Dzięki temu będzie możliwe uniknięcie przestoju, który miał miejsce co roku w okresie wakacyjnym. Zamykano wtedy pływalnie, żeby wyczyścić zbiorniki i zrobić konieczne remonty. W tym roku jest to już zrobione.

Kąpiel w basenie ROSiR początkiem czerwca?

Co z odkrytą pływalnią przy ul. Jałowego? Na razie nie ma w niej wody, to jednak nie powód do obaw. Jak zaznacza Janusz Makar, dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w ubiegłym roku w tym okresie sytuacja była identyczna.

- Po sezonie zimowym w nieckach zawsze jest woda. Nie możemy osuszać zbiorników, a to dlatego, żeby zachować wszystkie urządzenia w dobrym stanie - tłumaczy Janusz Makar, dyrektor ROSIR. - Jeśli chodzi o tegoroczne przygotowania, to trzeba było spuścić tę wodę i wymyć niecki, zbiorniki przelewowe, wyczyścić instalacje technologiczne. Przed samym uruchomieniem należy to jeszcze raz przeczyścić. W zeszłym roku otwarcie było 25 maja, w tym roku jeszcze nie wiadomo, kiedy to nastąpi. My będziemy gotowi końcem maja.