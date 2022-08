Barszcz ogórkowy. Podajemy sprawdzony przepis!

Składniki:

1,5 litra wywaru z kiszonych ogórków,

2 litry zimnej wody,

0,5 litra śmietany 18 proc.,

1 szklanka mleka słodkiego,

2 kostki rosołowe,

6 ząbków czosnku,

3-4 łyżki mąki pszennej,

żółtko,

0,5 kostki masła,

sól,

pieprz,

liść laurowy,

czosnek granulowany.

Wykonanie:

Do garnka wlewamy wywar, wodę i dodajemy ząbki czosnku, liść laurowy, kostki rosołowe, a następnie gotujemy. Bierzemy śmietanę, mąkę, żółtko, mleko i sporządzamy zawiesinę do zabielenia barszczu. Później doprawiamy dodając m.in. sól, pieprz, czosnek granulowany i 0,5 kostki masła. Mieszamy do zagotowania. Podajemy z ziemniakami lub ugotowanymi jajami.