Aż 30 tysięcy lampek! Świąteczna dekoracja domu pana Sebastiana w Szklarach [FOTO]

Co się dzieje z butelkami PET po recyklingu?

Coraz więcej butelek PET idzie do recyklingu. Polacy zmieniają nawyki, a tym samym przyczyniają się do zmniejszenia ilości śmieci zmieszanych. Puste, zgniecione butelki zbierane są w miejscach pracy, na dworcach kolejowych i w tysiącach polskich domów. Co się dzieje z butelkami ...