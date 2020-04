Autobusy rzeszowskiego MPK nie zatrzymują się na terenie gminy Głogów Młp. Burmistrz Paweł Baj tłumaczy

Niestety, burmistrz odpowiedzi od MPK się nie doczekał. Za to na stronie ZTM Rzeszów, pojawiła się błędna informacja, że zawieszenie kursów linii 54 do Głogowa Małopolskiego wynika z decyzji burmistrza.

- Odpowiedzieliśmy na to pismo. Nasza decyzja była przychylna, ale zawarliśmy w niej prośbę o przemyślenie godzin zatrzymywania się na przystankach – mówi burmistrz Paweł Baj. - Bo o porze, kiedy chciały kursować autobusy MPK Rzeszów, jeździ kilku innych przewoźników, którzy też zatrzymują się na gminnych przystankach. Chcieliśmy, żeby rozważyli możliwość ewentualnego przesunięcia kursu, o kilkanaście minut. Przede wszystkim po to, aby stworzyć lepszą ofertę dla pasażerów oraz aby chronić środowisko.

- Absolutnie nie napisałem, że nie uzgadniam korzystania z przystanków, czy że się na to korzystanie z nich zgadzam – mówi burmistrz Głogowa Małopolskiego. – Zawsze rozwiązuję problemy w formie dialogu. Tak, żeby wszystko było jak najbardziej racjonalnie, robione z punktu widzenia pasażera. Bo jeżeli trzy autobusy przyjeżdżają o tej samej porze na przystanek, to jest to bez sensu. Lepiej, żeby jeździły w rozkładzie co 15 minut, ponieważ w ten sposób zwiększa się ofertę dla pasażera.