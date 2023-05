Autobusy MPK miały jeździć po nowemu, a pojadą po staremu

Zapowiadane gruntowne zmiany w rozkładach jazdy miały obowiązywać od poniedziałku 8 maja. Dotyczyły one aż 21 linii: 2, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 57 jeżdżących na osiedla Miłocin, Pogwizdów Nowy, Biała, Drabinianka, Kotuli, Budziwój, Słocina, i Matysówka.

Kluczowe korekty to powrót kursów linii nr 5 obsługującej osiedle Matysówka, skrócenie linii 36 oraz likwidacja linii 48, 49, 57 i 37. Tę ostatnią linię kursującą do Budziwoja miała zastąpić wydłużona linia nr 8. Takie rozwiązanie negatywnie zaopiniowała rada osiedla Budziwój jak również mieszkańcy, którzy złożyli kilka tysięcy podpisów pod protestem skierowanym do Zarządu Transportu Miejskiego.

ZTM nie ugiął się jednak tłumacząc wprowadzenie zmian koniecznością związaną m.in. z potrzebą urealnienia czasów przejazdów autobusów między przystankami. Według urzędników, sytuacja na drogach Rzeszowa zmienia się i to musi znaleźć odzwierciedlenie w rozkładach. Kolejnym powodem zmian była konieczność ograniczenia zjawiska jazdy autobusów stadami, na co wielokrotnie mieli zwracać uwagę korzystający z komunikacji publicznej.