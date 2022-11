Architekci Magdalena i Cezary Szpytma ponownie nominowani do Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie prac odpowiadających na aktualne wyzwania, przed którymi stoi edukacja.

Nominacja do nagrody przyznana została za artykuł na temat architektury szkół "School architecture for primary education in a post-socialist country: a case study of Poland", który znalazł się w gronie sześciu najlepszych artykułów naukowych zgłoszonych do konkursu.