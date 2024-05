Anonimowi Alkoholicy to wspólnota osób uzależnienionych od alkoholu, którzy wspierają się wzajemnie. Gdzie w Rzeszowie odbywają się mityngi?

O Wspólnocie Anonimowych Alkoholików

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Również na terenie województwa podkarpackiego istnieje możliwość kontaktu i spotkań z członkami Wspólnoty AA za pośrednictwem telefonu czy Internetu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie AA jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, są samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Podstawowym celem Wspólnoty AA jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Co ważne, najważniejszą z zasad AA jest pełna anonimowość, dająca członkom grupy poczucie dyskrecji. Dlatego wspólnota AA nie rejestruje uczestników ani nie kontroluje ich aktywności. Nigdy nie ujawnia w mediach personaliów ani wizerunku swoich członków. Nie ma nawet list obecności. Podczas dyskusji można powiedzieć o sobie to, co uważamy za konieczne.

AA Podkarpacie

Na całym Podkarpaciu działa blisko 100 grup, w których co tydzień spotykają się Anonimowi Alkoholicy. Od wielu lat istnieje możliwość kontaktu i spotkań z członkami Wspólnoty AA za pośrednictwem telefonu czy Internetu. Strona internetowa AA Podkarpacie zawiera podstawowe informacje o AA, działalności na terenie województwa oraz spis mityngów odbywających się na całym Podkarpaciu.