Andrzej Grudzień. Trwa wystawa "Inicjacje" w Galerii Nierzeczywistej RSF

Andrzej Grudzień, to artysta fotograf, działający na polu fotografii od lat. Jest Członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Jest także stypendystą Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Aktualnie wykładowca i dyrektor Studium Fotografii ZPAF w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z fotografii analogowej. Vloger, organizator licznych szkoleń i warsztatów fotograficznych.

Pracował jako fotoreporter w radomskim "Echu dnia". Na swoim koncie ma 7 wystaw indywidualnych i kilkanaście zbiorowych w Polsce i za granicą.

Co o wystawie, która będzie u nas prezentowana, tak pisze sam autor?

INICJACJE - ANDRZEJ GRUDZIEŃ

"inicjacja [łac. initiatio ‘wtajemniczenie’], jeden z podstawowych obrzędów obecnych w każdej kulturze, służący zaznaczeniu momentu zmiany statusu jednostek lub całych grup społecznych; - Encyklopedia PWN

Chaos egzystencji zatraca we mnie kontakt z wewnętrznym głosem duszy. Presja otoczenia osłabia poczucie wewnętrznej pewności i powoduje, że szukam alternatywnych sposobów na zdefiniowanie własnego istnienia. Bywam tam gdzie nas zobaczą, kupuję to co daje mi iluzoryczne szczęście, podróżuję do miejsc masowego zachwytu. Oddalam się od samego siebie. Coś we mnie umiera, okazuje się, że życie wymaga ode mnie złożenia ofiary.