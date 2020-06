Alert pogodowy. Możliwe burze z gradem. Ostrzeżenie IMGW I stopnia

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie I stopnia dotyczy wszystkich powiatów woj. podkarpackiego.

Groźne zjawiska pogodowe mogą wystąpić od godz. 12:00 16 czerwca do godz. 02:00 17 czerwca.

Prawdopodobieństwo wynosi 80 proc.