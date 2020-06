ALARM! Burze z gradem w Rzeszowie. Jest ostrzeżenie drugiego stopnia

O W czwartek rano IMGW-PIB wydało komunikat o pierwszym stopniu zagrożenia burzowego dla całego naszego województwa, w tym samego Rzeszowa. Jednak po kilku godzinach ranga ostrzeżenia stałą się znacznie bardziej poważna - wzrosła do stopnia drugiego. To oznacza, że na 75 proc. wystąpi u nas burza z gradem oraz porywisty wiatr, nawet do 90 km/h. Oprócz tego będzie też padać.