Aktywizacja seniorów w Rzeszowie. Na organizacje pozarządowe czeka 60 tys. zł

- Przedstawiona niedawno Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych pokazuje, że w mieście jest coraz więcej osób w wielu senioralnym. Dlatego musimy zadbać o to, żeby Rzeszów był przyjazny dla osób 65+. Mamy na szczęście wiele organizacji pozarządowych, które z takimi zadaniami radzą sobie świetnie. To właśnie dla tych organizacji przygotowaliśmy konkurs ofert dotyczących aktywizacji seniorów – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Konkurs został już ogłoszony. Do rozdysponowania jest kwota 60 tys. zł. Oferty powinny dotyczyć działań związanych z tematyką zdrowia, kultury, edukacji, bezpieczeństwa. Mogą to być cykliczne warsztaty, szkolenia, wykłady, spotkania. Wzorem ubiegłego roku, działania realizowane przez organizacje pozarządowe powinny aktywizować seniorów, stwarzać okazję do integracji wewnątrz czy międzypokoleniowej czy rozwijać zainteresowania – informuje Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa. Oferty należy złożyć do 28 kwietnia.

W ubiegłym roku sfinansowano działania takie jak: