Akcja „Zrób sobie Dzień na U”: bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Rzeszowa

Fundacja Rak’n’Roll wraz z partnerem społecznym wydarzenia Nationale-Nederlanden, chcą zachęcić mieszkańców Rzeszowa do regularnej profilaktyki zdrowotnej, oferując bezpłatne konsultacje medyczne.

- Początek sezonu letniego to zwykle czas, kiedy życie nieco zwalnia. Dni są dłuższe, więc czujemy, że możemy zrobić więcej, spotkać się z rodziną czy znajomymi, załatwić od dawna odkładane sprawy. Jest to również dobry moment, aby znaleźć czas dla siebie, a przede wszystkim dla swojego zdrowia – mówi Olga Myślińska z Fundacji Rak’n’Roll. - Regularne potwierdzanie zdrowia badaniami to przejaw dbania o siebie, nawyk tak naturalny, jak rutyny pielęgnacyjne. Akcją „Zrób sobie Dzień na U” chcemy zachęcić do zrobienia sobie dnia wolnego od obowiązków domowych czy zawodowych i poświęcenia chwili na badania profilaktyczne. Mamy nadzieję, że dla wielu z uczestników akcji będzie to początek regularnego dbania o zdrowie.