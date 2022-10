Akcja "Znicz" - na drogach służbę pełnić będzie zwiększona liczba policjantów. Sprawdź za co możesz dostać mandat! Barbara Galas

Od piątku 28 października do wtorku 2 listopada włącznie, trwać będzie akcja Znicz 2022. Jadąc na Wszystkich Świętych pamiętajcie o dostosowaniu prędkości jazdy nie tylko do ograniczeń wyznaczonych znakami drogowymi, lecz także w odniesieniu do warunków panujących na drodze. Aby zachęcić wszystkich do przepisowej jazdy, przypominamy wysokość grzywien za prędkość i jazdę po pijanemu według nowego taryfikatora.