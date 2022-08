Akcja ,,Zdrowy powrót do szkoły’’ w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

W ramach akcji będzie można sprawdzić czy dziecko ma wadę postawy np. skoliozę czy płaskostopie, a ocenę postawy ciała dziecka dokonają specjaliści fizjoterapeuci, którzy pokażą jak kontrolować postawę ciała dziecka a w razie potrzeby pokierują do właściwego lekarza specjalisty. Sprawdzą czy dziecko prawidłowo nosi tornister, czy właściwie siedzi przy biurku czy ma otyłość, niedowagę lub niskorosłość.

Specjaliści ocenią parametry wzrostu, wagi, wskaźnika BMI. W razie nieprawidłowości wykwalifikowane pielęgniarki pokierują do właściwego lekarza. Dietetycy przeprowadzą analizę składu ciała i przedstawią odpowiednią dietę dla małego pacjenta. Ocenią czy ma nieprawidłowy poziom cukru we krwi lub ciśnienie tętnicze, zaburzenia wydolności oddechowej np. w przebiegu astmy, a także sprawdzą czy wydolność płuc dziecka jest odpowiednia do wieku wykonując pomiar PEFR-u

Ratownicy Medyczni i Studenci zaprezentują czynności ratownicze w ramach udzielania pierwszej pomocy u dziecka. Przeprowadzą instruktarze czynności przedmedycznych. Pielęgniarki specjalistki przedstawią postępowanie po użądleniu przez osę, pszczołę czy szerszenia.